4 ott 2025
  3. Partito corteo pro-Pal a Roma, decine di migliaia in piazza

Partito corteo pro-Pal a Roma, decine di migliaia in piazza

Completamente piene Porta San Paolo e vie limitrofe

"Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza Palestinese". E ancora: "Stop al genocidio, stop accordi con Israele, libertà per Anan, Ali e Mansour -Palestina libera". Con questi grandi striscioni in testa è partito il corteo di Roma a sostegno della Flotilla e di Gaza.

Dal megafono la richiesta degli organizzatori a non esporre bandiere di partiti o sindacati ma solo la bandiera della Palestina. Già decine di migliaia le persone che hanno invaso piazza di Porta San Paolo e le vie limitrofe. Il corteo è appena partito e arriverà a porta San Giovanni.

