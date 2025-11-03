Lunedì 3 Novembre 2025

  3. Partito alla Camera iter referendum su separazione carriere

Due richieste di raccolta firme da maggioranza e opposizione

Maggioranza e opposizione hanno avviato distinte raccolte di firme per richiedere il referendum confermativo sulla riforma della giustizia che prevede la separazione delle carriere. L'avvio della procedura alla Camera è stato annunciato in avvio di seduta, questa mattina, dal vicepresidente Giorgio Mulè.

Per il centrodestra la richiesta formale è stata presentata già il 31 ottobre da Galeazzo Bignami, Riccardo Molinari, Paolo Barelli e Maurizio Lupi. La maggioranza ha indicato Sara Kelany, Enrico Costa e Simonetta Matone come delegati a cura dei quali la richiesta di referendum sarà depositata presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

Per il centrosinistra la richiesta per avviare la procedura è stata presentata da Simona Bonafè, Carmela Auriemma e Marco Grimaldi e sono stati indicati Chiara Braga, Riccardo Ricciardi e Luana Zanella come delegati a depositarla in Cassazione, una volta raggiunto il quorum costituzionale di un quinto dei componenti della Camera.

I deputati potranno andare a firmare dal lunedì al venerdì (dalle 9.30 alle 19) presso l'Aula delle Giunte (Servizio Prerogative e Immunità, II piano, Palazzo dei gruppi).

Una volta raggiunto il quorum, i fogli recanti le firme saranno consegnati ai deputati delegati, su richiesta degli stessi, ai fini dei successivi adempimenti.

