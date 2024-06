Parthenope di Sorrentino arriverà in sala il 24 ottobre

Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino che è stato presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes, "uscirà il 24 ottobre nei cinema italiani e sarà preceduto da un programma di proiezioni speciali di mezzanotte dal 19 settembre". Ad annunciarlo è lo stesso regista in un post su Instagram. A distribuire il film - una co-produzione Italia-Francia, prodotto da The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, e Pathé in associazione con Numero 10, in associazione con PiperFilm e Saint Laurent - sarà la nuova PiperFilm.