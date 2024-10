Parthenope di Paolo Sorrentino esordisce secondo al box office

Parthenope di Paolo Sorrentino si dimostra un film molto atteso ed esordisce il primo giorno in sala al secondo posto del box office con 202 mila 735 euro e 30 mila presenze. È arrivato in ben 500 sale ieri, giovedì 24 ottobre, con la nuova distribuzione PiperFilm. Secondo la distribuzione si tratta del miglior primo giorno di un film italiano drammatico post pandemia. Per quanto riguarda le altre posizioni al primo posto c'è Venom - The last dance di Kelly Marcel con 549 mila 711 e 70 mila presenza, mentre segue terzo l'horror Smile 2 a distanza (71 mila 349), quarto il film DreamWorks Animation Il Robot selvaggio (52 mila 233) e quinto Megalopolis, kolossal di Francis Ford Coppola (32 mila 733).