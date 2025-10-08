Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Albanese spacca anche la sinistra
8 ott 2025
Parte l'arbitro assicurativo, dal 15 gennaio i ricorsi

Parte l'arbitro assicurativo. Dal prossimo 15 gennaio, ha annunciato il presidente dell'Ivass Luigi Federico Signorini all'incontro "Le autorità indipendenti e la collaborazione con la Guardia di Finanza" sottolinea come "l'insieme degli strumenti a disposizione - nostra e di cittadini e imprese - si arricchirà presto dell'Arbitro assicurativo, atteso da molti".

"Proprio ieri - ha aggiunto - abbiamo emanato le ultime disposizioni attuative, nominando il Collegio e stabilendo la data di inizio delle attività dell'Arbitro, cioè la data a partire dalla quale potranno essere inviati i ricorsi: il prossimo 15 gennaio".

L'Arbitro Assicurativo è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi. Il ricorso può essere presentato senza l'assistenza di un avvocato, è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse) e costa 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.

