Parte la Strategia italiana per le tecnologie quantistiche

Approvata la Strategia italiana per le tecnologie quantistiche. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale ha dato il via libera al piano elaborato nell'ultimo anno da esponenti della ricerca e delle istituzioni e che intende inaugurare nel nostro Paese lo sviluppo in un settore di frontiera destinato ad avere un rapido sviluppo e un grande impatto, dalle industriali alla formazione e alla sicurezza nazionale. Per il ministro dell'Università e la Ricerca Anna Maria Bernini, grazie a questo piano "l'Italia è capofila di una trasformazione epocale".