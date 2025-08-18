Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
18 ago 2025
  3. Parroco Gaza, c'è ordine di evacuare tutto il quartiere

Parroco Gaza, c'è ordine di evacuare tutto il quartiere

"Annunciata distribuzione tende, ieri altra domenica di guerra"

"La vita qui è molto, molto difficile". Lo dice il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli. "E' arrivato un ordine di evacuazione di tutto il quartiere. E hanno detto che cominciano a distribuire tende. Uno può pensare che è una bella notizia, 'che bello!', ma questo è in ordine all'evacuazione di tutta la città di Gaza", ma "dove possono trovare spazio tutti gli abitanti" della Striscia, "due milioni e trecentomila persone....". Durante la messa di ieri "abbiamo sentito una esplosione molto grande vicina che ha rotto un serbatoio d'acqua, non è successo niente fortunatamente, solo perdite materiali", "un'altra domenica di guerra".

