Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Charlie Kirk uccisoPolonia RussiaOpenAI OracleTuristi ebrei VeneziaDjokovic Grecia
Acquista il giornale
Ultima oraParolin, 'siamo sull'orlo di un baratro'
11 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Parolin, 'siamo sull'orlo di un baratro'

Parolin, 'siamo sull'orlo di un baratro'

'Condivido l'analisi di Mattarella,è momento di grande pericolo'

'Condivido l'analisi di Mattarella,è momento di grande pericolo'

'Condivido l'analisi di Mattarella,è momento di grande pericolo'

"Credo di sì, che siamo sull'orlo di un baratro, condivido questa analisi nel senso che c'è una escalation". Lo dice il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin a margine di un convegno in Vaticano sull'attacco con droni sulla Polonia, facendo così sue le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ripeto quello che ho appena detto e condivido questa analisi: siamo veramente in un momento di grande pericolo", ha aggiunto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata