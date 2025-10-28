Parolin, sforzo pace Santa Sede soprattutto su lato umanitario

"Credo che il Bambino Gesù stia facendo una grande opera umanitaria: noi siamo soprattutto impegnati appunto su questo versante pensando che anche lo sforzo umanitario, sia a livello di cura di quelli che sono colpiti dalla guerra sia a livello anche di scambio di prigionieri possa essere una via propedeutica alla pace". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin rispondendo ai giornalisti a margine di un evento al Bambino Gesù, sede di San Paolo.

"Noi lo speriamo e ci sentiamo profondamente impegnati in questo ambito, che poi è un po' l'ambito tradizionale su cui si è sempre mossa la Santa Sede fin dal primo conflitto mondiale", ha aggiunto Parolin.