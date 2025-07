Parolin, riconoscimento Palestina? Noi l'abbiamo fatto

"Il riconoscimento dello Stato di Palestina? Noi l'abbiamo già riconosciuto. 'Da mo', come dite voi. Per noi quella è la soluzione, cioè il riconoscimento dei due Stati che vivono vicino l'uno all'altro in autonomia, collaborazione e sicurezza". Lo ha detto il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento del Giubileo degli Influencer.

Sul fatto che un riconoscimento dello stato palestinese possa essere prematuro Parolin risponde: "Perché prematuro? Secondo noi la soluzione passa tramite il dialogo tra le due parti anche se la situazione in Cisgiordania rende tutto più difficile".

Sull'attacco della parrocchia a Gaza, ha aggiunto: "non ho altri elementi per fare una valutazione differente. Non abbiamo potuto fare un'indagine indipendente. Prendiamo come buoni i risultati da parte dell'esercito israeliano insistendo perché si stia attenti perché l'impressione è che tante volte questi errori si ripetano. Bisognerà porre una particolare attenzione per evitare che i luoghi di culto e le istituzioni umanitarie possano essere colpiti".