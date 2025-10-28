Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano Melissa liveFrancesca BarraAffitti breviOrban MeloniIsraele GazaGuerra Ucraina
Acquista il giornale
Ultima oraParolin, per la pace in Ucraina coinvolgere anche la Cina
28 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Parolin, per la pace in Ucraina coinvolgere anche la Cina

Parolin, per la pace in Ucraina coinvolgere anche la Cina

"Trump è in Estremo Oriente per toccare questo punto"

"Trump è in Estremo Oriente per toccare questo punto"

"Trump è in Estremo Oriente per toccare questo punto"

"Credo che ci voglia un grande coinvolgimento di tutta la comunità internazionale perché si possa arrivare a fare qualche passo verso la pace". Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, a margine di un evento al Bambino Gesù, sede di San Paolo fuori le Mura, ha risposto a una domanda dei giornalisti su quali passi si debbano fare per arrivare a una tregua in Ucraina. "E credo la Cina anche abbia una parola da dire - ha detto ancora il Segretario di Stato vaticano -: infatti il presidente Trump è attualmente in Cina e in Estremo Oriente anche per toccare questo punto".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina