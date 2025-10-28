Parolin, per la pace in Ucraina coinvolgere anche la Cina

"Credo che ci voglia un grande coinvolgimento di tutta la comunità internazionale perché si possa arrivare a fare qualche passo verso la pace". Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, a margine di un evento al Bambino Gesù, sede di San Paolo fuori le Mura, ha risposto a una domanda dei giornalisti su quali passi si debbano fare per arrivare a una tregua in Ucraina. "E credo la Cina anche abbia una parola da dire - ha detto ancora il Segretario di Stato vaticano -: infatti il presidente Trump è attualmente in Cina e in Estremo Oriente anche per toccare questo punto".