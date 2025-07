Parolin, nessuna giustificazione all'antisemitismo

"Credo che siano da condannare totalmente. Non c'è nessuna giustificazione di nessun tipo che possa fare accettare questi episodi". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin parlando degli ultimi episodi di antisemitismo. "Come sempre la Santa Sede è totalmente contraria a queste situazioni e invita tutti a essere saggi e a non cedere a nessun tipo di violenza", ha aggiunto Parolin a margine di un evento del Giubileo dei Giovani con i ragazzi francesi.