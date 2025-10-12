Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese
12 ott 2025
  Parolin, due Stati per due popoli per ebrei e palestinesi

Parolin, due Stati per due popoli per ebrei e palestinesi

Per segretario Santa Sede 'in linea con quanto sempre chiesto'

Per segretario Santa Sede 'in linea con quanto sempre chiesto'

Per segretario Santa Sede 'in linea con quanto sempre chiesto'

"Continuiamo a ritenere che quella dei due Stati per due popoli sia la formula che può aiutare a risolvere i problemi e i rapporti tra ebrei e palestinesi ed è perfettamente in linea con quando noi abbiamo sempre chiesto": lo ha affermato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, parlando ad Assisi dove ha per presieduto la celebrazione eucaristica in occasione della memoria liturgica di San Carlo Acutis.

Parolin ha detto che "non ci sarà la vera pace senza che sia fatta giustizia per tutti i popoli", perché "come ha sempre detto la Chiesa a fondamento della pace deve esserci la giustizia".

