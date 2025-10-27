Parodi (Anm), nessuna persecuzione a politici

"Non molto tempo fa parlando con alcuni colleghi avevo previsto, non era difficile, che con l'avvicinarsi dell'appuntamento referendario le accuse nei confronti della magistratura si sarebbero inasprite. Puntualmente ciò si è verificato. Si torna a parlare di persecuzioni giudiziarie e complotti nei confronti di uomini politici che hanno ricoperto incarichi apicali nel paese, per avvalorare agli occhi dei cittadini l'immagine di una magistratura politicizzata e inaffidabile che come tale deve essere riformata. È bene dire che non vi è alcuna prova che ciò sia avvenuto". E' quanto afferma in una nota il presidente dell'Anm, Cesare Parodi.