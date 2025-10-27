Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano MelissaElezioni ArgentinaUcraina Russia Furto LouvreAzzurra Barbuto
Acquista il giornale
Ultima oraParodi (Anm), nessuna persecuzione a politici
27 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Parodi (Anm), nessuna persecuzione a politici

Parodi (Anm), nessuna persecuzione a politici

'Accuse a magistrati si inaspriscono in vista del referendum'

'Accuse a magistrati si inaspriscono in vista del referendum'

'Accuse a magistrati si inaspriscono in vista del referendum'

"Non molto tempo fa parlando con alcuni colleghi avevo previsto, non era difficile, che con l'avvicinarsi dell'appuntamento referendario le accuse nei confronti della magistratura si sarebbero inasprite. Puntualmente ciò si è verificato. Si torna a parlare di persecuzioni giudiziarie e complotti nei confronti di uomini politici che hanno ricoperto incarichi apicali nel paese, per avvalorare agli occhi dei cittadini l'immagine di una magistratura politicizzata e inaffidabile che come tale deve essere riformata. È bene dire che non vi è alcuna prova che ciò sia avvenuto". E' quanto afferma in una nota il presidente dell'Anm, Cesare Parodi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaReferendum