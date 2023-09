Parlamento Ue, nuove norme etiche per Qatargate Il Parlamento europeo ha approvato un piano in 14 punti per rafforzare l'etica dei deputati. Le nuove norme prevedono la pubblicazione online di incontri con lobby e Paesi terzi, e una stretta su conflitti d'interesse, redditi secondari e regali. Entreranno in vigore dal 1° novembre.