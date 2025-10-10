Parlamento Perù approva via libera a impeachment Boluarte

Il Parlamento peruviano ha approvato misure per dare il via libera alla procedura di impeachment contro la presidente Dina Boluarte, mentre il Paese è alle prese con proteste antigovernative e difficoltà economiche. La maggioranza dei parlamentari ha approvato quattro mozioni di vacanza presentate contro la leader 63enne, che accusano di "incapacità morale permanente" di ricoprire la carica assunta nel 2022, secondo quanto riportato da una trasmissione pubblica del voto. (ANSA-AFP).