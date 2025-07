Parlamento Gb approva tagli al welfare ma è rivolta Labour

La Camera dei Comuni ha approvato per 335 voti favorevoli e 260 contrari la contestata riforma del welfare, contenente tagli ai sussidi per disabili e lavoratori in malattia, in un clima di rivolta nella maggioranza laburista. Il governo britannico di Keir Starmer ha dovuto fare modifiche sostanziali per annacquare la proposta di legge, anche in extremis, al fine di limitare il numero di deputati ribelli. Sono stati comunque 42 i laburisti a votare per un emendamento, che è stato respinto, rivolto ad affossare la riforma.