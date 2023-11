Parlamento europeo stringe norme su inquinanti da veicoli

L'Europarlamento ha adottato una posizione negoziale riguardo alle nuove norme in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore (Euro 7), che prevede una stretta sulle emissioni inquinanti dei veicoli, come gli ossidi di azoto, ma con tempi più lunghi per l'adeguamento dei produttori. Il testo è stato approvato con 329 voti favorevoli, 230 contrari e 41 astensioni.