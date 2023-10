Parlamento Armeno vota domani su adesione alla Cpi

- EREVAN, 03 OTT - Il parlamento armeno ha avviato oggi il dibattito sulla ratifica dello statuto di Roma della Corte penale internazionale (Cpi), progetto giudicato "estremamente ostile" da Mosca, suo tradizionale alleato con cui i rapporti sono diventati notevolmente tesi. Il voto in Aula sull'adesione è previsto per domani. Eghiche Kirakosian, funzionario armeno responsabile per gli affari di giustizia internazionale, ritiene che l'adesione alla Cpi "crea ulteriori garanzie per l'Armenia" contro l'Azerbaigian, che ha appena ottenuto una fulminea vittoria militare, ponendo fine al separatismo armeno del Nagorno-Karabakh. La ratifica di questo status garantirebbe che una potenziale invasione dell'Armenia "ricadrà sotto la giurisdizione della Corte penale internazionale", il che avrà un "effetto deterrente", ha sottolineato Kirakosian. Una prospettiva che suscita l'ira della Russia, poiché in primavera la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente Vladimir Putin. Giovedì il Cremlino ha giudicato "estremamente ostile" il semplice fatto di prendere in considerazione l'adesione. "Speriamo ovviamente che queste decisioni non abbiano un impatto negativo sulle nostre relazioni bilaterali", ha aggiunto il portavoce del presidente russo Dmitri Peskov. Le relazioni tra Armenia e Russia attraversano un momento di turbolenza, con Erevan che accusa Mosca di averla abbandonata di fronte all'Azerbaigian, molto più ricco e meglio armato, cosa che il Cremlino nega.