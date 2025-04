Parlamento approva risoluzione di maggioranza sul documento di finanza pubblica

Il Parlamento ha approvato la risoluzione di maggioranza al documento di finanza pubblica (Dfp). La Camera ha approvato il testo con 176 voti a favore, 103 contrari e 4 astenuti. Il documento della maggioranza a Montecitorio contiene quattro impegni per il governo: sulla spesa programmatica, per la prevenzione sanitaria, gli enti locali, i giovani e famiglia. Quest'ultimo capitolo non è invece stato incluso nel documento votato al Senato. A Palazzo Madama, il testo presentato dal centrodestra è stato approvato con 88 sì, 58 no e un astenuto. Le altre risoluzioni presentate dall'opposizione di conseguenza sono state precluse.