Paris SG batte Milan 3-0, Campioni!

Un brutto tonfo per il Milan a Parigi, dove il Psg di Luis Enrique e con l'ex Donnarumma in porta ha battuto i rossoneri per 3-0. Ad aprire le marcature, dopo una grande giocata, è stato Kylian Mbappé, poi sono andati a segno anche Kolo Muani e, nella ripresa, il sudcoreano Lee Kang In. Ora il Milan è ultimo nel proprio girone e tornerà in campo il 7 novembre di nuovo contro la squadra di Parigi, che guida il gruppo F.