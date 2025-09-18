Giovedì 18 Settembre 2025
Leo Turrini
Ultima ora
Parigi,all'asta il 24 ottobre un capolavoro di Pablo Picasso
18 set 2025
Svelato all'Hotel Drouot il ritratto di Dora Maar.

Un dipinto di Pablo Picasso, uno dei ritratti della sua compagna Dora Maar, realizzato nel 1943 e conservato dalla famiglia del suo primo proprietario dal 1944, è stato svelato oggi all'Hotel Drouot di Parigi, dove sarà messo all'asta il 24 ottobre. Intitolato 'Busto di donna con cappello a fiori', questo dipinto a olio di 80 x 60 centimetri è ''stimato intorno ad otto milioni di euro'', dice Christophe Lucien, il commissario incaricato della vendita lungo le rive della Senna. Il quadro è stato dipinto da Picasso l'11 luglio 1943 e acquistato un anno dopo, nell'agosto 1944 dal nonno degli attuali aventi diritto, un grande collezionista francese. Questi ultimi intendono venderlo nel quadro di una successione.

© Riproduzione riservata