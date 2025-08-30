Parigi, Ue pronta a sue responsabilità con garanzie a Kiev

"L'Europa è pronta a prendere la responsabilità nelle sue mani, per la prima volta i capi di Stato maggiore sono entrati nei dettagli sulle garanzie di sicurezza e ora affronteremo nuovamente la questione al livello di capi di Stato". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot arrivando al consiglio informale di Copenaghen.

Riferendosi poi al ritiro dei visti alla delegazione palestinese per l'assemblea delle Nazioni Unite Barrot ha osservato che "l'Onu è un santuario della pace, non deve subire nessuna restrizione".