L'Italia ha conquistato la medaglia dell'oro nella prova femminile della Madison del ciclismo su pista. E' l'undicesimo per la spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024. La coppia azzurra, formata da Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, ha vinto la lunga corsa a punti in cui si sono alternate per affrontare gli sprint. La medaglia d'argento è stata vinta dalla Gran Bretagna, il bronzo dall'Olanda.