"L'Ue approvi ora sanzioni pesanti per asfissiare l'economia russa e credo che gli Usa, che si sono impegnati tanto per la tregua, dovrebbero passare sanzioni simili, che sono pronte, per forzare Putin la tavolo della pace". Lo ha detto Jean-Noël Barrot, Ministro per l'Europa e gli Affari Esteri della Francia.