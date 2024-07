Parigi: Musetti non si accontenta, 'voglio le finali'

"Sto bene, dentro e fuori dal campo, e adesso vorrei giocarmi le finali per le medaglie": dopo la vittoria in due set contro l'americano Taylor Fritz, Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo olimpico di Parigi 2024 in corso di svolgimento sulla terra rossa del Roland Garros. "Penso di aver giocato una bellissima partita contro un grande avversario". Nei quarti l'italiano affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Zverev e l'australiano Popyrin. "Indossare la maglia azzurra - aggiunge il numero 16 al mondo - mi aiuta a superare tutta la stanchezza di questi mesi". Nel doppio misto, invece, è finita ai quarti di finale l'avventura degli italiani Sara Errani-Andrea Vavassori, eliminati al super tie break dagli olandesi Schuurs e Koolhof. La Errani è ancora in corsa con Jasmine Paolini nel doppio femminile, con la coppia italiana qualificatasi per i quarti di finale.