Parigi, molti bimbi francesi probabilmente rapiti da Hamas

- PARIGI, 11 OTT - "Diversi" bambini francesi sono stati "probabilmente rapiti" da Hamas. Lo ha dichiarato oggi la prima ministra francese, Elisabeth Borne. Borne ha annunciato che il bilancio in medio Oriente è "ancora una volta aumentato", con 10 francesi morti e 18 che risultano dispersi, tra cui "diversi bambini (...) probabilmente rapiti" da Hamas. "Voglio avere una parola speciale per i nostri dieci connazionali deceduti e per i 18 di cui non abbiamo notizie", ha affermato il capo del governo durante l'interrogazione governativa al Senato. "Siamo in costante contatto con le famiglie", ha aggiunto, rivolgendo "tutti i suoi pensieri alla comunità francese in Israele, che vive nell'angoscia".