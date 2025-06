Parigi-Londra-Berlino, Iran non destabilizzi ulteriormente

I tre europei negoziatori a Ginevra due giorni fa con l'Iran - Francia-Gran Bretagna-Germania, i cosiddetti E3 - lanciano "un appello all'Iran ad impegnarsi in negoziati per un accordo che risponda a tutte le preoccupazioni legate al suo programma nucleare" e si dicono "pronti a contribuire a questo obiettivo in coordinamento con tutte le parti". In un comunicato congiunto diffuso a Parigi, i tre governi ricordano che il loro "obiettivo" "resta quello di impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare" e chiedono "all'Iran di non agire destabilizzando ulteriormente la regione".