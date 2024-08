Parigi: Italia sicura nella top 10 del medagliere

Quando resta da disputare quasi tutta l'ultima giornata di gara dei Giochi, l'Italia è già aritmeticamente sicura di essere nella top ten del medagliere. Infatti Il Canada, immediato inseguitore degli azzurri che al momento sono al decimo posto, non può più raggiungerli. Anche vincendo le due gare a loro disposizione, infatti i nordamericani non riuscirebbero a scavalcare l'Italia Team: undici ori per ora per gli azzurri, nove per i canadesi che hanno però meno argenti e bronzi.