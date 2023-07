Parigi: ferito al corteo, in ospedale il fratello di Traore

Youssouf Traore, 29 anni, arrestato ieri a Parigi durante una manifestazione in memoria di suo fratello, Adama Traore, morto sette anni fa sotto la custodia della polizia, è stato ricoverato in ospedale. Lo ha reso noto la procura. Youssouf è stato arrestato durante la protesta alla quale hanno partecipato circa 2.000 persone. Secondo una fonte della polizia il ragazzo è stato ferito a un occhio durante l'arresto ed è stato portato in ospedale dopo essersi sentito male alla stazione di polizia. Youssouf è stato arrestato con l'accusa di violenza contro un pubblico ufficiale. La procura ha dichiarato che le accuse sono state revocate a causa del suo ricovero in ospedale, ma potrebbero essere ripristinate in seguito, una volta dimesso, e non ha fornito dettagli sulle sue condizioni. Secondo una fonte vicina al caso, Youssouf Traore è stato accusato di aver colpito un agente all'inizio della manifestazione a Place de la Republique. Il violento arresto, filmato da diversi testimoni, lo ha mostrato mentre opponeva resistenza e veniva bloccato e tenuto a terra da diversi agenti di polizia, suscitando la condanna di diversi politici di sinistra sui social media. Una dichiarazione congiunta di associazioni, sindacati e partiti politici di sinistra ha indetto una manifestazione oggi pomeriggio davanti a una stazione di polizia del centro di Parigi per chiedere il rilascio dell'uomo e di un'altra persona detenuta con lui.