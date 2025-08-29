Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pilato TarantinoSorteggi Europa LeagueUcrainaAlessia MoraniPensioni settembre 2025
Acquista il giornale
Ultima oraParigi e Berlino aumentano forniture difesa aerea a Kiev
29 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Parigi e Berlino aumentano forniture difesa aerea a Kiev

Parigi e Berlino aumentano forniture difesa aerea a Kiev

'Visti gli attacchi massicci sul paese delle ultime settimane'

'Visti gli attacchi massicci sul paese delle ultime settimane'

'Visti gli attacchi massicci sul paese delle ultime settimane'

Parigi e Berlino sono "determinate a difendere la sovranità dell'Unione europea" e aumenteranno le forniture per la difesa antiaerea all'Ucraina "visti gli attacchi russi massicci" sul paese nelle ultime settimane. Lo annuncia un comunicato congiunto pubblicato oggi al termine del Consiglio dei ministri franco-tedesco a Tolone, nel sud della Francia.

"Nonostante gli intensi sforzi diplomatici, la Russia non mostra alcuna intenzione di mettere fine alla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina", sottolineano i due paesi nel comunicato finale. Inoltre, "continueremo ad esercitare pressione" per imporre sanzioni, anche da parte americana, alla Russia, ha precisato Emmanuel Macron durante una conferenza stampa congiunta alla fine del consiglio franco-tedesco.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina