Parigi e Berlino aumentano forniture difesa aerea a Kiev

Parigi e Berlino sono "determinate a difendere la sovranità dell'Unione europea" e aumenteranno le forniture per la difesa antiaerea all'Ucraina "visti gli attacchi russi massicci" sul paese nelle ultime settimane. Lo annuncia un comunicato congiunto pubblicato oggi al termine del Consiglio dei ministri franco-tedesco a Tolone, nel sud della Francia.

"Nonostante gli intensi sforzi diplomatici, la Russia non mostra alcuna intenzione di mettere fine alla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina", sottolineano i due paesi nel comunicato finale. Inoltre, "continueremo ad esercitare pressione" per imporre sanzioni, anche da parte americana, alla Russia, ha precisato Emmanuel Macron durante una conferenza stampa congiunta alla fine del consiglio franco-tedesco.