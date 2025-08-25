Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Influencer GazaPensioni oggiMaltempo ItaliaMacron SalviniUcraina RussiaMotoGp Ungheria
Acquista il giornale
Ultima oraParigi convoca ambasciatore Usa dopo 'inaccettabili' accuse
25 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Parigi convoca ambasciatore Usa dopo 'inaccettabili' accuse

Parigi convoca ambasciatore Usa dopo 'inaccettabili' accuse

'Macron non fa abbastanza contro l'antisemitismo', ha detto

'Macron non fa abbastanza contro l'antisemitismo', ha detto

'Macron non fa abbastanza contro l'antisemitismo', ha detto

La Francia ha convocato per questa mattina l'ambasciatore statunitense a Parigi, Charles Kushner, dopo i suoi commenti "inaccettabili" contro il presidente francese Emmanuel Macron, che il diplomatico ha accusato di "mancanza di misure sufficienti" nella lotta all'antisemitismo.

"Le accuse dell'ambasciatore sono inaccettabili. Violano il diritto internazionale, in particolare il dovere di non interferire negli affari interni degli Stati, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 1961, che regola le relazioni diplomatiche", ha sottolineato il ministero degli Esteri.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata