Parigi, convergenza su revisione direttiva dei rimpatri

"C'è convergenza per una revisione della direttiva dei rimpatri, che è stata elaborata molto tempo fa e il quadro ormai è cambiato radicalmente". Lo ha detto Bruno Retailleau, Ministro dell'Interno francese, arrivando al Consiglio Interni in Lussemburgo. A proposito del dibattito sulle "soluzioni innovative" per combattere la migrazione irregolare, compresa la possibilità di centri per i rimpatri in Paesi terzi, Retailleau ha detto che "non bisogna scartare nessuna ipotesi a priori" purché "in linea col diritto internazionale".