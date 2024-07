Sollievo nell'entourage di Jannik Sinner: la partenza per i Giochi di Parigi del numero 1 del tennis mondiale, apprende l'ANSA, è fissata per giovedì prossimo, 25 luglio. Il tennista numero 1 al mondo ha rinviato l'arrivo nella capitale francese previsto oggi per un attacco di febbre, salito fino a 38 di temperatura, ma è negativo al Covid. Sinner e' a casa e segue la terapia indicata dai medici