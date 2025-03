Parere negativo della Bce a Banco Bpm sull'opa Anima: titolo in calo

La Bce ha dato un parere negativo a Banco Bpm sulla richiesta della banca di applicare il cosiddetto Danish Compromise per l'opa su Anima. Non si tratterebbe di una decisione, che spetta all'Eba, ma - da quanto si apprende - il parere è già stata comunicato alla banca guidata da Giuseppe Castagna.

Banco Bpm scivola in Borsa per le indiscrezioni sul parere negativo della Bce all'utilizzo del cosiddetto danish compromise nell'opa su Anima. Il titolo cede il 6%. Anima retrocede invece dello 0,5% pressoché in linea con l'indice di Piazza Affari che in calo dello 0,67%.

Unicredit, che sul Banco Bpm ha lanciato a una volta una ops, è in ribasso dell'1,56%.