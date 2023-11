Parenti del piccolo Kfir,finora non è nella lista di ostaggi

Yossi Schneider, la cugina di Shiri Bibas, ostaggio con il marito Yarden e i due figli Ariel e il piccolo Kfir di 10 mesi, ha detto a Channel 12 News che la famiglia non è inclusa nell'elenco degli ostaggi che saranno rilasciati più tardi. Lo riporta Haaretz. "Centinaia di persone mi contattano ogni giorno per chiedermi se sono sulla lista. Fino a cinque minuti fa non erano nemmeno sulla lista di oggi", ha detto Schneider.