Papa,si converta chi non riconosce urgenza curare la Terra

Venerdì 10 Ottobre 2025

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
9 lug 2025
'Anche i disastri di questi giorni causati da eccessi dell'uomo'

"All'inizio della messa abbiamo pregato per la conversione, la nostra conversione. Vorrei aggiungere che dobbiamo pregare per la conversione di tante persone, dentro e fuori della Chiesa, che ancora non riconoscono l'urgenza di curare la casa comune. Tanti disastri naturali che ancora vediamo nel mondo, quasi tutti i giorni in tanti luoghi, in tanti Paesi, sono in parte causati anche dagli eccessi dell'essere umano, col suo stile di vita. Perciò dobbiamo chiederci se noi stessi stiamo vivendo o no quella conversione: quanto ce n'è bisogno!". Lo dice Papa Leone XIV celebrando nel borgo Laudato Si' la prima messa 'green'.

