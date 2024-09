Papa visita anziani e malati poi incontro interreligioso giovani

Papa Francesco, in visita da due giorni a Singapore, chiude stamane il suo viaggio in Asia e Oceania. Dapprima, alle 8.20 locali (le 2.20 in Italia), nel Centro per ritiri 'San Francesco Saverio' dove ha alloggiato a Singapore, incontra privatamente i vescovi e il clero. Poi alle 9.15 (le 3.15 italiane) nella Casa 'Santa Teresa', istituita nel 1935 dalle Piccole Sorelle dei Poveri, visita un gruppo di anziani e malati. Infine, alle 10.00 locali (le 4.00 in Italia), nel 'Catholic Junior College', presiede l'incontro interreligioso con i giovani, in cui, dopo le testimonianza di un giovane indù, una giovane sikh e una giovane cattolica, viene letto un appello all'impegno per l'unità e la speranza. E' questo l'ultimo impegno del viaggio di Francesco, cui seguirà, alle 11.50 locali (le 5.50 italiane), dopo la cerimonia di congedo all'aeroporto, il volo di ritorno per l'Italia.