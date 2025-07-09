Papa, Vaticano sede disponibile per negoziati Ucraina-Russia

Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni



Leone XIV, 'pace giusta e duratura, dialogo via privilegiata'

"Il Papa ha riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano i Rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati". Così una nota vaticana dopo l'incontro tra Leone XIV e Volodymyr Zelensky.

Il Papa si è intrattenuto col presidente ucraino "sul conflitto in corso e sull'urgenza di percorsi di pace giusti e duraturi" e nell'incontro si è inoltre "ribadita l'importanza del dialogo come via privilegiata per porre fine alle ostilità".

"Il Papa ha espresso dolore per le vittime e rinnovato la preghiera e la vicinanza al popolo ucraino, incoraggiando ogni sforzo volto alla liberazione dei prigionieri e alla ricerca di soluzioni condivise", conclude la nota.

