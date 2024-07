Papa, serve buona politica, basta scandali e corruzione

"Preghiamo perché i leader politici siano al servizio della propria gente, lavorando per lo sviluppo umano integrale, lavorando per il bene comune, prendendosi cura di chi ha perso il lavoro e privilegiando i più poveri". E' dedicata ai leader politici l'intenzione di preghiera di papa Francesco per il mese di agosto, il cui video è stato diffuso oggi dalla Rete mondiale di preghiera del Papa. "Oggi la politica non gode di buona fama - dice il Pontefice nel filmato in spagnolo -: corruzione, scandali, lontana dalla vita quotidiana delle persone. Ma possiamo progredire verso la fraternità universale senza una buona politica? No".