Mercoledì 29 Ottobre 2025

È già campagna per le Politiche

Bruno Vespa
È già campagna per le Politiche
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente NapoliNucleare Usa-RussiaVenezuela TrumpPonte sullo StrettoSinner Parigi
Acquista il giornale
Ultima oraPapa, presente oscurato da ingiustizie, diamo speranza
1 nov 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Papa, presente oscurato da ingiustizie, diamo speranza

Papa, presente oscurato da ingiustizie, diamo speranza

Scuole e università possono promuovere il dialogo e la pace

Scuole e università possono promuovere il dialogo e la pace

Scuole e università possono promuovere il dialogo e la pace

La scuola è chiamata a ridare speranza ad un mondo che sembra averla persa. E' quanto ha detto Papa Leone. "È compito dell'educazione offrire questa 'Luce Gentile' - ha sottolineato il Papa rilanciando le parole di san John Henry Newman - a coloro che altrimenti potrebbero rimanere imprigionati dalle ombre particolarmente insidiose del pessimismo e della paura. Per questo vorrei dirvi: disarmiamo le false ragioni della rassegnazione e dell'impotenza, e facciamo circolare nel mondo contemporaneo le grandi ragioni della speranza. Contempliamo e indichiamo costellazioni che trasmettano luce e orientamento in questo presente oscurato da tante ingiustizie e incertezze". "Perciò - ha concluso il Papa - vi incoraggio a fare delle scuole, delle università e di ogni realtà educativa, anche informale e di strada, come le soglie di una civiltà di dialogo e di pace".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScuolaPapa Francesco