Papa Leone XIV festeggia il compleanno del priore Agostiniano Alejandro Moral Antón

Papa Leone XIV è uscito dal Vaticano per pranzare dagli Agostiniani e per festeggiare insieme a loro il compleanno del priore generale Alejandro Moral Antón, che proprio oggi compie 70 anni.

Leone XIV si è dunque recato al Collegio internazionale Santa Monica, in via Paolo VI, a pochi passi dal Vaticano e dal Palazzo del Sant'Uffizio dove ancora abita Prevost. Si era già recato in visita da loro lo scorso 13 maggio.

Papa Leone è arrivato nel Collegio in auto e ha salutato i confratelli ai quali resta unito anche dalla lunga amicizia, soprattutto con il Priore, lo spagnolo Alejandro Moral Antón.