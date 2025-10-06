Lunedì 6 Ottobre 2025

Gabriele Canè
6 ott 2025
Papa Leone toglie allo Ior investimenti in esclusiva

Pubblicato Motu proprio Coniucta Cura,'responsabilità condivisa'

Motu Proprio di papa Leone sugli investimenti finanziari della Curia Romana. Nella Lettera apostolica "Coniuncta Cura", Prevost riscrive le norme togliendo allo Ior l'esclusività degli investimenti finanziari.

"Nel determinare le attività di investimento finanziario della Santa Sede - si legge -, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica generalmente fa effettivo uso della struttura organizzativa interna dello Ior, a meno che gli organi competenti, come stabilito dagli statuti del Comitato per gli Investimenti, non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a intermediari finanziari stabiliti in altri Stati".

