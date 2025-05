Papa Leone: "Ricostruire la credibilità della Chiesa con trasparenza e testimonianza"

Il Papa, nell'omelia della messa per l'ordinazione di nuovi undici sacerdoti della diocesi di Roma, chiede loro "la trasparenza della vita. Vite conosciute, vite leggibili, vite credibili! Stiamo dentro il popolo di Dio, per potergli stare davanti, con una testimonianza credibile. Insieme, allora, ricostruiremo la credibilità di una Chiesa ferita, inviata a un'umanità ferita, dentro una creazione ferita. Non siamo ancora perfetti ma è necessario essere credibili", ha sottolineato Papa Leone. "L'amore del Cristo infatti ci possiede", "è un possesso che libera e che ci abilita a non possedere nessuno. Liberare, non possedere".