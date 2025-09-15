Lunedì 15 Settembre 2025

L'Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
15 set 2025

Papa Leone, restiamo fedeli al voto di povertà
15 set 2025
Papa Leone, restiamo fedeli al voto di povertà

Papa Leone raccomanda agli agostiniani "umiltà per non cadere nella vanagloria di chi cerca la scienza per sé stessa" e "il dono della carità divina, se vogliamo vivere al meglio anche la vita comunitaria e l'attività apostolica, mettendo in comune i nostri beni materiali". "Restiamo fedeli alla povertà evangelica e facciamo in modo che diventi criterio per vivere tutto ciò che siamo e che abbiamo - incoraggia pure -, compresi i mezzi e le strutture, al servizio della nostra missione apostolica". Prevost ricorda la Regola agostiniana: "Come siete nutriti da una sola dispensa, così vestitevi da un solo guardaroba".

