Papa Leone e J. D. Vance: incontro incerto tra delegazioni e finanze vaticane in crisi

"Un faccia a faccia tra Papa Leone e il vicepresidente J. D. Vance? Non lo so, il problema è che ci sono tante delegazioni, i tempi sono molto stretti e quindi si tratterà di vedere se c'è spazio, il protocollo sta lavorando non ho notizie dell'ultimo minuto". Lo dice il segretario di Stato Vaticano il cardinale Pietro Parolin interpellato dai giornalisti in proposito a margine di un evento della fondazione Centesimus Annus.

A proposito poi delle finanze vaticane Parolin ha confermato che c'è un "grido di allarme soprattutto a causa della diminuzione delle offerte da parte dei fedeli" e ha auspicato che questi tornino a contribuire all' Obolo di S. Pietro.