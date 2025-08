Papa Leone è arrivato a Tor Vergata per la veglia con i giovani del Giubileo. E' atterrato nella spianata con l'elicottero, poi saluterà i ragazzi, settore per settore, con un giro in papamobile. Successivamente comincerà la veglia ed è previsto che il Pontefice risponda ad alcune domande preparate dagli stessi giovani.