Papa, 'La guerra è sempre una sconfitta, fermiamoci!'

Il Papa ha lanciato un appello all'Angelus in seguito alla guerra in Israele e Palestina: "La guerra, ogni guerra che è nel mondo, compresa quella martoriata Ucraina, è sempre una sconfitta, una distruzione della fraternità umana. Fratelli, fermatevi! Fermatevi!". Ancora una volta il Santo Padre ha espresso la sua preoccupazione per quanto sta accadendo in Israele e Palestina, esprimendo vicinanza a tutti coloro che soffrono, ai feriti, alle vittime e ai loro familiari. Egli ha anche ricordato la situazione umanitaria a Gaza, dove anche l'ospedale anglicano e la parrocchia greco-ortodossa sono stati colpiti. Il Papa ha quindi rinnovato il suo appello affinché si aprano degli spazi, si continuino a fare arrivare gli aiuti umanitari e si liberino gli ostaggi. Per questo, ha invitato a una giornata di digiuno, preghiera e penitenza di venerdì 27 ottobre, per implorare la pace nel mondo.