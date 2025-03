Papa Francesco saluta Carmela dal Gemelli: la donna con le rose gialle

"Non so che dire. Grazie, grazie, grazie, al Signore e al Santo Padre. Non pensavo di essere così 'vista'. Doveva dare la benedizione e invece ha visto il mio fascio di rose. Gli auguro di guarire subito e tornare come prima tra noi". A dirlo ai media vaticani, è la donna che ha ricevuto il saluto del Papa dal balconcino del Gemelli. Si tratta di una signora calabrese, Carmela, che in queste sei settimane ha sempre pregato per il pontefice partecipando anche ai tanti rosari in piazza San Pietro. Durante l'affaccio del Papa sul piazzale del Gemelli è stata individuata da Francesco perché teneva in mano un mazzo di rose gialle.