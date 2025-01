Papa Francesco riceve Sis118: San Giuseppe Moscati proclamato patrono

"Una preghiera per noi, operatori del 118, per gli ammalati, tutti, e per le famiglie". E' quello che ha chiesto Mario Balzanelli, presidente nazionale Sis118, a Papa Francesco, che lo ha salutato, insieme ad una rappresentanza dello stesso sistema e ai vertici nazionali della Fnomceo, con il presidente Filippo Anelli, a margine dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI. Balzanelli ha consegnato a Papa Francesco una scultura, opera dell'artista Patrizia Gasparro, di Pulsano (Taranto), raffigurante il busto di San Giuseppe Moscati. "Moscati - ha detto Balzanelli a Papa Francesco - è la migliore versione di ciò che vorremmo diventare spendendo la nostra vita al servizio di chi soffre". Il gesto del presidente della Sis118 è stato anche un ringraziamento alla Chiesa per avere accolto la richiesta di proclamazione di San Giuseppe Moscati quale santo patrono del 118.

"Moscati - dichiara Balzanelli - ci richiama, in modo fortissimo, a riscoprire e ad affermare, con maggiore incisività, un imperativo prioritario, irrinunciabile, assolutamente urgente, che interpella tutti noi, operatori in prima linea della Sanità nazionale, protagonisti delle risposte in prima persona ai bisogni di salute più gravi di questo tempo e di qualunque tempo della storia e della nostra storia: affermare, ogni qualvolta si incontrino dolore, sofferenza, malattia e ogni forma di umana devastazione provocata dalla morte, particolarmente in emergenza-urgenza, generando così una nuova cultura della prossimità che riscopra l'immediatezza di gesti e di riscontri tangibili ogni giorno più concreti e affermi con maggiore autorevolezza una visione complessiva a misura d'uomo della risposta assistenziale e di governo della sanità, l'umanizzazione delle cure. La vera emergenza nell'emergenza - conclude Balzanelli - è umanizzare le cure, facendo diventare più umani i soggetti e i sistemi di cura. Non vi è altra strada maestra. Questa la leadership di San Giuseppe Moscati".